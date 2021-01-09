Трампу можуть оголосити імпічмент після інавгурації Байдена

Чинному президенту США Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент вже після завершення президентського терміну та інавгурації Джо Байдена. Це пов'язано з тим, що верхня палата Конгресу не планує збиратися на засідання до 19 січня.

Про це пише The Washington Post з посиланням на меморандум, який поширив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Повідомляється, що якщо не вдасться досягти згоди всіх 100 сенаторів, то Сенат не зможе зібратися на засідання до 19 січня. У цьому випадку, якщо Палата представників затвердить статті імпічменту, то Сенат отримає їх лише 19 або 20 січня.

Розгляд імпічменту Сенат зможе почати тільки 20 або 21 січня о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), а повноваження Трампа закінчуються о 12:00 20 січня.

"Процес у Сенаті, таким чином, почнеться після закінчення президентського терміну Трампа - або через годину після його закінчення 20 січня, або через 24 години після його закінчення 21 січня", - йдеться в поширеному меморандумі.

У свою чергу, це означає, що імпічментом буде займатися вже лідер демократів Чак Шумер, оскільки Демократична партія отримала контроль над Сенатом.

Також поки не зрозуміло, хто буде головою на процесі щодо імпічменту Трампа, оскільки до цього моменту він вже не буде вважатися чинним президентом. При стандартній процедурі на процесі головує голова Верховного суду США.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що імпічмент Трампу можуть оголосити вже в середині наступного тижня.

У той же час глава судового комітету Сенату США Ліндсі Грем вважає, що будь-яка спроба оголошення імпічменту Трампу приречена на провал.