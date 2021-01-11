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Імпічмент Трампу. У чому звинувачують президента США: текст резолюції

Новость на русском → США, Понеділок 11 січня 2021 16:54
Імпічмент Трампу. У чому звинувачують президента США: текст резолюції Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Юлія Струк

Палата представників Конгресу США оприлюднила текст резолюції про імпічмент чинного президента Дональда Трампа. Американського лідера звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Про це повідомляє CNN.

"Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути... Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою для національної безпеки, демократії та Конституції", - зазначено в тексті документа.

Відзначимо, палата представників США проголосує питання про імпічмент Трампу 13 січня. Швидше за все, нижня палата Конгресу схвалить запуск процедури.

Так, глава регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн не виключає, що республіканці будуть заперечувати проти прийняття резолюції.

Відзначимо, цей документ вимагає від віце-президента Майка Пенса застосування 25-ї поправки до Конституції для зміщення Трампа. В такому випадку, комітет буде змушений повторно винести статті імпічменту на голосування через 24 години.

Згідно 25-ї поправки, віце-президент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Як писало РБК-Україна, член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

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