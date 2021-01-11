Трампом снова недовольны: кто готовит импичмент президенту США и к чему это приведет

Конгресс США во второй раз готовится начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы намерены добиться отстранения его с должности в последние дни президентства из-за недавних беспорядков в Вашингтоне. Что известно о возможном импичменте Дональда Трампа - подробно на РБК-Украина.

Палата представителей призывает к отстранению Трампа

11 января состоится заседание Палаты представителей США, на котором вице-президента Майка Пенса призовут отстранить от исполнения обязанностей действующего главу государства Дональда Трампа.

На голосование вынесут резолюцию, согласно которой Пенс должен собрать Кабинет министров, чтобы задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Данная поправка предусматривает признание президента неспособным находиться в должности с временным переходом его полномочий к вице-президенту. Ответных действий от Майка Пенса будут ждать в течение 24-х часов.

Обнародована резолюция об отстранении президента

Согласно резолюции Палаты представителей, американского президента обвиняют в подстрекательстве к столкновениям 6 января 2021 года, которые произошли в здании Капитолия во время утверждения результатов выборов.

В документе говорится о том, что Дональд Трамп поставил под угрозу безопасность США, правительственных институтов и целостность демократической системы, а также "помешал мирной передаче власти", "предал доверие в себе как к президенту, чем нанес очевидный вред народу США".

Процедуру импичмента готовы запустить в ближайшие дни

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс готов приступить к процедуре импичмента.

Документ об импичменте Дональда Трампа могут вынести на пленарное заседание 12 или 13 января. Как отметила Пелоси, для защиты конституции и демократии в Палате представителей готовы действовать в срочном порядке.

Глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн считает, что голосование об импичменте состоится в среду, 13 января.

При этом он не исключает, что республиканцы будут возражать против принятия резолюции о применении 25-й поправки к Конституциии. Тогда комитет будет вынужден повторно вынести статьи импичмента на голосование еще через 24 часа.

Импичмент Трампу могут объявить уже после окончания его полномочий

Сенат США не планирует собираться на заседание до 19 января, если не удастся добиться согласия всех 100 сенаторов. Из-за этого процесс импичмента Трампа может завершиться уже после окончания его президентских полномочий и инаугурации Джо Байдена.

В случае утверждения статей об импичменте Палатой представителей, Сенат начнет их рассмотрение 20 или 21 января, а полномочия Дональда Трампа истекают в полдень 20 января.

Почему Трампа хотят сместить с должности

6 января 2021 сторонники действующего главы государства устроили массовую акцию протеста у Капитолия. В это время там проходило заседание Конгресса по утверждению результатов президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификации выборов.

Несмотря на призывы Трампа к мирному протесту, участники акции перешли к радикальным действиям и ворвались в здание. Заседание было сорвано, а в ходе штурма Капитолия погибли 5 человек. В Вашингтон направили Нацгвардию и ввели комендантский час.

На фоне беспорядков представители Демократической партии направили вице-президенту Майку Пенсу письмо с требованием отстранить Трампа от исполнения обязанностей на основании 25-й поправки к Конституции. В документе также говорилось о том, что президент подстрекал своих сторонников к беспорядкам.

В это же время член Конгресса США Ильхан Омар заявила о подготовке статей об импичменте президента. Она отметила, что импичмент Трампа является вопросом сохранения страны.

Первая попытка импичмента

Осенью 2019 года демократы инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа на основании расследования о злоупотреблении властью. Американского президента обвинили в незаконном давлении на Украину в обмен на оказание военной и финансовой помощи, а также в препятствовании данному расследованию Конгресса.

Политический скандал произошел после обнародования содержания телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Во время беседы глава США просил президента Украины о содействии в расследовании коррупционных связей семьи Байденов. При этом за неделю до переговоров Трамп дал указание о замораживании военной помощи Украине

15 января 2020 Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу и передала обвинения в Сенат. Однако 5 февраля Сенат полностью оправдал президента.

Что такое импичмент простыми словами

Импичментом называют процесс отстранения главы государства или других представителей власти от исполняемых обязанностей или досрочное прекращение их полномочий. Это закрепленная законом форма выражения недоверия должностным лицам разных уровней.

Причиной импичмента могут стать политические и коррупционные скандалы, злоупотребление властью, нарушение законодательства и Конституции.

Процедуру объявления импичмента в США проводит Конгресс. Палата представителей формирует и выдвигает обвинение. При получении простого большинства голосов членов Палаты представителей обвинение передается в верхнюю палату Конгресса - Сенат. Импичмент может состояться, если обвинительное заключение поддержат две трети сенаторов.

Напомним, новоизбранный президент Джо Байден не планирует призывать к досрочному отстранению Дональда Трампа, согласно 25-й поправке к Конституции США.

Ранее в команде действующего вице-президента заявили, что Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки. Однако этот вариант сохраняется на случай, если поведение Дональда Трампа "станет еще менее предсказуемым".