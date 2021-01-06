Трамп записав звернення. Просить своїх прихильників залишити Капітолій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення на тлі заворушень біля і в будівлі Конгресу США. Він просить своїх прихильників залишити Капітолій.
Звернення оприлюднене в його Тwitter.
"Ви повинні піти додому, нам потрібен мир, нам потрібен закон і порядок", - закликав чинний американський лідер.
Водночас американський президент в черговий раз підкреслив, що президентські вибори в США були сфальсифіковані.
Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден звернувся до Трампа на тлі заворушень у країні. Він заявив, що демократична система США перебуває під безпрецедентною атакою.
Байден назвав те, що відбувається у центрі Вашингтона не протестами, а заколотом.
Як писало РБК-Україна, Трамп доручив ввести Національну гвардію у Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолію прибуде майже дві тисячі солдатів.
Відзначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.