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Трамп записал обращение. Просит своих сторонников оставить Капитолий

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США. Он просит своих сторонников оставить Капитолий.

Обращение обнародовано в его Тwitter.

"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал действующий американский лидер.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

Напомним, избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.

Как писало РБК-Украина, Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет почти две тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

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Новости Украины протестДональд Трампкапитолий