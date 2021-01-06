ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація в США: перервано засідання Конгресу на тлі протестів

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:45
Ситуація в США: перервано засідання Конгресу на тлі протестів Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють джерела CNN, поліція Капітолію запросила допомогу з боку інших правоохоронних структур у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Нагадаємо, у столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. Кілька протестуючих прорвалися до будівлі Капітолію. Вони б'ють вікна і ламають двері.

До цього кілька прихильників Трампа змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію.

Також двох будівель на території Капітолію почали проводити евакуацію. За інформацією правоохоронців, на їх території виявили непізнані пакети. Після перевірки одну з будівель відкрили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки протест Конгресс США
NEWS
Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
DAILY
Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу