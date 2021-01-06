Ситуація в США: перервано засідання Конгресу на тлі протестів

У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють джерела CNN, поліція Капітолію запросила допомогу з боку інших правоохоронних структур у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Нагадаємо, у столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. Кілька протестуючих прорвалися до будівлі Капітолію. Вони б'ють вікна і ламають двері.

До цього кілька прихильників Трампа змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію.

Також двох будівель на території Капітолію почали проводити евакуацію. За інформацією правоохоронців, на їх території виявили непізнані пакети. Після перевірки одну з будівель відкрили.