Трамп розпорядився почати передачу влади Байдену

Президент США Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити те, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Про це він повідомив в Twitter.

За словами американського лідера, таке рішення він прийняв "в найкращих інтересах країни". Водночас господар Білого дому висловив упевненість у своїй перемозі.

"Наша справа міцно просувається, ми будемо продовжувати тверду боротьбу, я впевнений, переможемо!", - понадіявся він.

Він також стверджує, що глава GSA Емілі Мерфі нібито піддавалася докучанням, погрозам та поганим ставленням за "тверду вірність" США.

"Я не хочу, щоб це відбувалося з нею або службовцями GSA", - заявив Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що федеральна влада США оголосили про готовність передати владу Байдену. Зазначалося, що цей крок став першим на шляху визнання командою Трампа власної поразки на виборах.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готуватися до передачі влади, оскільки є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп готовий подавати в суд.

Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.