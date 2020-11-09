Перехідна рада закликала Трампа готуватися до передачі влади Байдену

Консультативний перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену. Офіційно процес почнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення (GSA).

Про це повідомляє Associated Press.

"Це була важка кампанія, але історія повна прикладів президентів, які після таких кампаній великодушно надавали допомогу своїм наступникам", - йдеться в заяві перехідної ради.

Відповідна заява була підписана главою адміністрації Білого дому республіканця Джорджа Буша-молодшого Джошем Болтеном, міністром охорони здоров'я і соціальних служб тієї ж адміністрації Майклом Левіттом, главою адміністрації Білого дому часів демократа Білла Клінтона Маком Макларті і міністром торгівлі за президента-демократа Барака Обаму Пенні Пріцкера.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Також РБК-Україна писало, що зять і найближчий помічник Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на виборах.