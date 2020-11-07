Байден заявив про перемогу на виборах, Трамп має намір судитися
Лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою діючий глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.
Про це повідомляє Reuters.
Лідер демократів підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на пост президента. Він закликав американців відкласти в сторону розбіжності і об'єднатися.
При цьому Трамп заявив, що 9 листопада почне відстоювати в суді свою позицію за результатами голосування на президентських виборах.
Відзначимо, чинний президент розповсюдив заяву з приводу результатів виборів.
"Ми всі знаємо, навіщо Байден поспішає з помилковою заявою про перемогу, а його союзники в ЗМІ так намагаються йому допомогти. Вибори далеко не закінчені. Джо Байдена ще офіційно не визнали переможцем ні в одному штаті", - зазначено в ній.
Нагадаємо, лідер Демократичної партії і колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переміг на виборах президента США.
Як писало РБК-Україна, джерела в оточенні президента США раніше говорили, що Трамп не планує визнавати поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні інструменти.