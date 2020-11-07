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Байден заявив про перемогу на виборах, Трамп має намір судитися

Новость на русском → США, Субота 07 листопада 2020 19:07
Байден заявив про перемогу на виборах, Трамп має намір судитися Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою діючий глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Про це повідомляє Reuters.

Лідер демократів підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на пост президента. Він закликав американців відкласти в сторону розбіжності і об'єднатися.

Байден заявив про перемогу на виборах, Трамп має намір судитися

При цьому Трамп заявив, що 9 листопада почне відстоювати в суді свою позицію за результатами голосування на президентських виборах.

Відзначимо, чинний президент розповсюдив заяву з приводу результатів виборів.

Байден заявив про перемогу на виборах, Трамп має намір судитися

"Ми всі знаємо, навіщо Байден поспішає з помилковою заявою про перемогу, а його союзники в ЗМІ так намагаються йому допомогти. Вибори далеко не закінчені. Джо Байдена ще офіційно не визнали переможцем ні в одному штаті", - зазначено в ній.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії і колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переміг на виборах президента США.

Як писало РБК-Україна, джерела в оточенні президента США раніше говорили, що Трамп не планує визнавати поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні інструменти.

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