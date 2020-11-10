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Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 10 листопада 2020 22:26
Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден Фото: Джо Байден (flickr.com tabor roeder)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній віце-президент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа перехідний період вже почався.

Про це Байден сказав під час прес-конференції, яка транслювалася у Twitter.

Він наголосив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

"Ми перебуваємо на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.

Нагадаємо, у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

Як відомо, Байден заявив про обрання себе президентом США 7 листопада, після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку та готовий подавати до суду.

Додамо, зять Трампа та його найближчий помічник Джаред Кушнер запропонував чинному президенту США все ж визнати поразку на виборах.

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