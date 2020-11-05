Судові позови і "хиткі" штати: як відбувається підрахунок голосів на виборах у США

Підрахунок голосів на виборах президента у США майже підійшов до фінішу. Кандидати Дональд Трамп і Джо Байден за добу скоротили розрив у ключових "хитких" штатах, хоча кандидат від демократів має невелику перевагу, і його шанси на перемогу виглядають поки що трохи вище.

Але жоден з кандидатів не може вірогідно стверджувати, що переміг, і обидва штаби заявили, що у них є всі шанси виграти.

Трамп судиться через підрахунок голосів

Кандидат від демократичної партії Джо Байден заявив, що поки не стане оголошувати про свою перемогу на виборах глави держави, але не сумнівається в ній після завершення підрахунку голосів. Він упевнений, що отримав лідерство в достатній кількості штатів, щоб заручитися голосами 270 вибірників.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив про фальсифікації в декількох штатах. Команда чинного президента США Дональда Трампа ввечері звернулася до суду з вимогою призупинити підрахунок голосів в штаті Джорджія.

Джорджія стала третім штатом, де Трамп офіційно зажадав зупинити підрахунок голосів. До цього аналогічні позови були направлені в суди Мічигану і Пенсільванії. Трамп також має намір домогтися перегляду підсумків виборів у Вісконсині, де перемогу з перевагою в 0,7% голосів здобув Джо Байден.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про можливі плани подати судовий позов з виборів на федеральному рівні.

Вибори були конкурентними

ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довіри до демократичних інститутів США.

В організації також заявили, що процес оскарження процедури проведення виборів в США почався занадто пізно.

У цілому вибори в США були конкурентними, однак затьмарилися правовою невизначеністю, уточнили спостерігачі.

Спірні штати

Розрив між кандидатами в ключових штатах "Іржавого поясу" - Пенсільванії, Мічигані та Вісконсині, які привели Трампа в Білий дім чотири роки тому, - дуже невеликий. Однак у середу ввечері провідні світові ЗМІ, в тому числі агентство Reuters і газета New York Times, а також CNN, заявили про перемогу Байдена в Мічигані.

В Пенсільванії, Північній Кароліні та Джорджії офіційний підрахунок голосів ще не завершено, однак зараз там лідирує чинний президент США. Вирішальну роль зараз відіграє штат Невада, де попередньо лідирує Байден.

Результати на ранок четверга

Байден зберігає невелику перевагу в кількох ключових штатах, але результати Трампа, як і у 2016 році, перевершили прогнози аналітиків. Для перемоги кандидатові потрібно 270 з 538 голосів у колегії вибірників. Станом на ранок 5 листопада, згідно з підрахунками CNN, у Байдена - 253 голоси, у Трампа - 213.

Залишаються невизначеними переможці ще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган і Аляска.

Станом на 7:00 Трамп лідирує в Джорджії: 49,7% проти 49,1% Байдена. У Північній Кароліні - в Трампа 50,1%, Байден отримав 48,6%. Пенсільванії, де за Трампа вже проголосували 50,7%, а за Байдена - 48,1%. На Алясці в Трампа - 62,9%, в Байдена - 33%.

Байден своєю чергою провідні позиції посідає в Неваді 49,3% проти 48,7% в Трампа. В Аризоні у кандидата від демократів - 50,7%, у глави Білого дому - 47,9%.

Зазначимо, що явка на загальних виборах у Сполучених Штатах виявилася найвищою за 120 років. За попередньою інформацією, на виборах проголосували 160 млн осіб.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складність нинішніх американських виборів.