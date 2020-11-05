У штатах відреагували на заяви Трампа про судові позови

Процес підрахунку бюлетенів у Філадельфії є відкритим і прозорим, заявив губернатор Пенсільванії Тому Вульф під час прес-конференції в середу ввечері. Журналісти його запитали про судовий позов компанії Трампа з метою зупинити підрахунок бюлетенів у штаті.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За його словами, у Філадельфії транслювалася обробка бюлетенів ще до передвиборчого періоду.

"Я думаю, що це транслюється в прямому ефірі на їхньому сайті. Я думаю, що ви можете спостерігати це в будь-якій точці світу. Тому я не впевнений, як це прирівнюється до відсутності прозорості. Мені здається, це ніколи не було прозоріше, ніж зараз", - сказав губернатор.

Держсекретар Пенсільванії Кеті Буквар заявила, що не може говорити про триваючий судовий розгляд, а штат буде протидіяти будь-яким зусиллям, щоб закінчити голосування.

Представники виборчих комісій Невади заявляють, що очікують оприлюднення більшої кількості результатів виборів в четвер, попри можливі позови з боку штабу Трампа.

Директор з комунікацій держсекретаря штату Дженніфер Рассел підтвердила, що офіційні особи нададуть оновлені результати виборів в четвер до полудня. Ці результати будуть включати додаткові голоси з двох найбільш густонаселених округів штату.

Пізніше стало відомо, що компанія Трампа подає позов про припинення підрахунку голосів в Джорджії.

Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про можливі плани подати судовий позов з виборів на федеральному рівні.

Раніше в ОБСЄ заявили, що заяви президента Дональда Трампа про фальсифікації підривають довіру до демократичних інститутів в країні.

Трамп заявив про порушення в деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, і попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, в штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів в штаті Вісконсін, де також лідирує представник демократів Байден.