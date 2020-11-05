Штаб Трампа буде судитися ще з одним штатом через підрахунок голосів

Команда чинного президента США Дональда Трампа звернулася до суду з вимогою призупинити підрахунок голосів в штаті Джорджія. Це третій подібний позов в ході виборів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Штаб Трампа вважає, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати процедуру розкриття урн з бюлетенями і їхній підрахунок.

В штаті залишилося підрахувати близько 200 тис. бюлетенів. За попередніми даними, Трамп там незначно випереджає Байдена. Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.

Джорджія стала третім штатом, де Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів. До цього аналогічні позови були направлені в суди Мічигану і Пенсільванії. Трамп також має намір домогтися перегляду підсумків виборів у Вісконсині, де перемогу з перевагою в 0,7% голосів здобув Джо Байден.

Кандидат від демократичної партії заявив, що поки не стане оголошувати про свою перемогу на виборах глави держави, але не сумнівається в ній після завершення підрахунку голосів. Байден впевнений, що отримав лідерство в достатній кількості штатів, щоб заручитися голосами 270 вибірників.

Водночас Трамп заявив про свою перемогу в чотирьох ключових штатах - Пенсільванії, Північній Кароліні, Джорджії та Мічігані.

В Пенсільванії, Північній Кароліні і Джорджії офіційний підрахунок голосів ще не завершений, однак зараз там лідирує чинний президент США. Вирішальну роль зараз відіграє штат Невада, де попередньо лідирує Байден.

Раніше адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про можливі плани подати судовий позов щодо виборів на федеральному рівні.