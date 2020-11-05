Судебные иски и "колеблющиеся" штаты: как проходит подсчет голосов на выборах в США

Подсчет голосов на выборах президента в США почти подошел к финишу. Кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден за сутки сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах, хотя кандидат от демократов имеет небольшое преимущество, и его шансы на победу выглядят пока несколько выше.

Но ни один кандидат пока не может достоверно утверждать, что победил, и оба штаба заявили, что у них есть все шансы выиграть.

Трамп судится из-за подсчета голосов

Кандидат от демократической партии Джо Байден заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Он уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.

В свою очередь Дональд Трамп заявил о фальсификациях в нескольких штатах. Команда действующего президента США Дональда Трампа вечером обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия.

Джорджия стала третьим штатом, где Трамп официально потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.

Выборы были конкурентными

В ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

В организации также заявили, что процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно.

В целом выборы в США были конкурентными, однако омрачились правовой неопределенностью, уточнили наблюдатели.

Спорные штаты

Разрыв между кандидатами в ключевых штатах "Ржавого пояса" - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, которые привели Трампа в Белый дом четыре года назад, - очень невелик. Тем не менее в среду вечером ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Reuters и газета New York Times, а также CNN, заявили о победе Байдена в Мичигане.

В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако сейчас там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден.

Результаты на утро четверга

Байден сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, но результаты Трампа, как и в 2016 году, обогнали предсказания аналитиков. Для победы кандидату требуется 270 из 538 голосов в коллегии выборщиков. По состоянию на утро 5 ноября, согласно подсчетам CNN, у Байдена - 253 голоса, у Трампа - 213.

Остаются неопределенными победители еще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

По состоянию на 7:00 Трамп лидирует в Джорджии: 49,7% против 49,1% Байдена. В Северной Каролине - у Трампа 50,1%, Байден получил 48,6%. Пенсильвании, где за Трампа уже проголосовали 50,7%, а за Байдена - 48,1%. На Аляске у Трампа - 62,9%, у Байдена - 33%.

Байден в свою очередь лидирующие позиции занимает в Неваде 49,3% против 48,7% у Трампа. В Аризоне у кандидата от демократов - 50,7%, у главы Белого дома - 47,9%.

Отметим, что явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет. По предварительной информации, на выборах проголосовали 160 млн человек.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложности нынешних американских выборов.