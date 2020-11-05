Судебные иски и "колеблющиеся" штаты: как проходит подсчет голосов на выборах в США

Подсчет голосов на выборах президента в США почти подошел к финишу. Кандидаты Дональд Трамп и Джо Байден за сутки сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах, хотя кандидат от демократов имеет небольшое преимущество, и его шансы на победу выглядят пока несколько выше.
Но ни один кандидат пока не может достоверно утверждать, что победил, и оба штаба заявили, что у них есть все шансы выиграть.
Кандидат от демократической партии Джо Байден заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Он уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.
В свою очередь Дональд Трамп заявил о фальсификациях в нескольких штатах. Команда действующего президента США Дональда Трампа вечером обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия.
Джорджия стала третьим штатом, где Трамп официально потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.
В ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.
В организации также заявили, что процесс обжалования процедуры проведения выборов в США начался слишком поздно.
В целом выборы в США были конкурентными, однако омрачились правовой неопределенностью, уточнили наблюдатели.
Разрыв между кандидатами в ключевых штатах "Ржавого пояса" - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, которые привели Трампа в Белый дом четыре года назад, - очень невелик. Тем не менее в среду вечером ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Reuters и газета New York Times, а также CNN, заявили о победе Байдена в Мичигане.
В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако сейчас там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден.
Байден сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, но результаты Трампа, как и в 2016 году, обогнали предсказания аналитиков. Для победы кандидату требуется 270 из 538 голосов в коллегии выборщиков. По состоянию на утро 5 ноября, согласно подсчетам CNN, у Байдена - 253 голоса, у Трампа - 213.
Остаются неопределенными победители еще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.
По состоянию на 7:00 Трамп лидирует в Джорджии: 49,7% против 49,1% Байдена. В Северной Каролине - у Трампа 50,1%, Байден получил 48,6%. Пенсильвании, где за Трампа уже проголосовали 50,7%, а за Байдена - 48,1%. На Аляске у Трампа - 62,9%, у Байдена - 33%.
Байден в свою очередь лидирующие позиции занимает в Неваде 49,3% против 48,7% у Трампа. В Аризоне у кандидата от демократов - 50,7%, у главы Белого дома - 47,9%.
Отметим, что явка на всеобщих выборах в Соединенных Штатах оказалась самой высокой за 120 лет. По предварительной информации, на выборах проголосовали 160 млн человек.
В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложности нынешних американских выборов.