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Будівництво "Північного потоку-2" відклали

Новость на русском → Копенгаген, П'ятниця 15 січня 2021 10:04
Будівництво "Північного потоку-2" відклали Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com)
Автор: Анастасия Рокитна

Компанія Nord Stream 2 відклала продовження будівництва газопроводу, яке мало відбутися сьогодні. Компанії потрібно перевірити технічний стан обладнання.

Про це повідомляє газета Handelsblatt з посиланням на представника оператора проекту.

Nord Stream 2 вважає, що зможе оголосити нову дату відновлення робіт у кінці січня або початку лютого.

"У нас є дозвіл данської енергетичного агентства розпочати роботи з п'ятниці. Однак це не означає, що ми відновимо укладання труб у п'ятницю", - сказав представник оператора проекту.

Нагадаємо, раніше в компанії заявили, що сьогодні в територіальних водах Данії будуть відновлені роботи з будівництва частини газопроводу "Північний потік - 2".

Також видання Bloomberg писало, що першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати у першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Тим часом, США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

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