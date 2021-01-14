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Першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні, - Bloomberg

Новость на русском → Німеччина, Четвер 14 січня 2021 21:15
Першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні, - Bloomberg Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Роман Тверденко

Першу з двох гілок "Північного потоку-2" планують добудувати в першій половині року. Орієнтовний термін - у червні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 14 січня, почнуться тестові випробування на газопроводі в територіальних водах Данії.

У другій половині січня почнеться відновлення вже прокладених труб у водах Данії і розпочнеться прокладання нових.

Згідно з документом-графіком будівництва, судно-трубопрокладчик Fortuna завершить роботи у водах Данії до середини останнього тижня травня, після чого буде працювати в німецьких водах, де має завершити будівництво першої гілки до кінця червня.

Очікувана швидкість прокладки труб за допомогою Fortuna становить 400 метрів у день. Цілком можливо, що дата завершення прокладки може бути відкладена через труднощі, пов'язаних з результатами буріння і погодними умовами.

Раніше повідомлялося, датська інжинірингова компанія Ramboll вийшла з проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Компанія побоюється санкцій США.

На початку січня повідомлялося, що норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Відомо, що США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

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