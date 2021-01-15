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Строительство "Северного потока-2" отложили

Новина українською → Копенгаген, Пятница 15 января 2021 10:04
Строительство "Северного потока-2" отложили Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2 com)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода, которое должно было состоятся сегодня. Компании нужно проверить техническое состояние оборудования.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта.

Nord Stream 2 полагает, что сможет объявить новую дату возобновления работ в конце января или начале февраля.

"У нас есть разрешение датского энергетического агентства начать работы с пятницы. Однако это не означает, что мы возобновим укладку труб в пятницу", - сказал представитель оператора проекта.

Напомним, ранее в компании заявили, что сегодня в территориальных водах Дании будут возобновлены работы по строительству части газопровода "Северный поток - 2".

Также издание Bloomberg писало, что первую из двух веток "Северного потока-2" планируют достроить в первой половине года. Ориентировочный срок - в июне.

Тем временем, США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

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