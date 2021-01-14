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Завтра відновлять роботи на останній ділянці "Північного потоку-2"

Новость на русском → Данія, Четвер 14 січня 2021 16:51
Завтра відновлять роботи на останній ділянці "Північного потоку-2" Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream.com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 15 січня, в територіальних водах Данії будуть відновлені роботи з будівництва частини газопроводу "Північний потік - 2". Це остання ділянка по будівництву газопроводу.

Про це повідомили в прес-службі компанії - оператора Nord Stream 2 AG, передає ТАСС.

"Роботи з трубовкладання, включаючи підготовчі заходи та випробування почнуться в період з 15 січня", - заявили в компанії.

Згідно з даними порталу з відстеження суден MarineTraffic, трубовкладочна баржа "Фортуна", яка має почати укладання ділянки "Північного потоку - 2" в територіальних водах Данії, вийшла з німецького порту Вісмар.

Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що норвезька компанія DNV GL відмовилася від сертифікації газопроводу "Північний потік-2" по завершенню будівництва. Рішення пов'язане з санкціями США щодо трубопроводу.

Додамо, що США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

1 січня сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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