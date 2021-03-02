США припиняють надання допомоги Росії через ситуацію з Навальним

Також Вашингтон виключає Росію зі списку країн, в які може бути дозволено продаж і експорт озброєнь.

При цьому Білий дім припиняє будь-які програми іноземного військового фінансування з участю Росії, а також відмовляють в наданні будь-яких кредитів, кредитних гарантій або іншої фінансової допомоги.

У Держдепартаменті додали, що введені проти Росії санкції будуть застосовані через 15 днів після відповідного попередження Конгресу.

Обмежувальні заходи можуть бути зняті тільки через 12 місяців після виконання Росією певних умов.