США прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным

Также Вашингтон исключает Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.

При этом Белый дом прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России, а также отказывают в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

В Госдепартаменте добавили, что введенные против России санкции будут применены через 15 дней после соответствующего уведомления Конгресса.

Ограничительные меры могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий.