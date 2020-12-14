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США остаточно схвалили використання вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Автор: Даша Харченко

Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer. Схвалена рекомендація стосується осіб від 16 років.

Про це повідомляється на сторінці СDC в Twitter.

Схвалена рекомендація про перше застосування вакцини від COVID-19 передбачена для людей від 16 років.

"Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп у зверненні до американців оголосив, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Як повідомляло РБК-Україна, першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.

Раніше Михайло Радуцький назвав категорії людей, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.

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