В США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19

Президент США Дональд Трамп у зверненні до американців оголосив, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Вакцинація в США почнеться менше ніж через 24 години.

Його опубліковано відеозвернення в Twitter.

За даними розробників, ефективність вакцини становить 95%.

"У мене дійсно гарні новини, сьогодні наша країна домоглася медичного дива, за дев'ять місяців ми змогли отримати безпечну вакцину. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії. Я щасливий повідомити, що FDA схвалило вакцину Pfizer", - сказав Трамп.

За його словами, постачання вакцини у всі штати країни вже почалися. Схвалити запит Pfizer і BioNTech на екстрене використання в США вакцини раніше рекомендувала консультативна група FDA.

Терміни закінчення розгляду заявки були перенесені з суботи на вечір п'ятниці, після того, як Білий дім пригрозив главі FDA звільненням.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

Як повідомляло РБК-Україна, першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.

Раніше Михайло Радуцький назвав категорії людей, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.