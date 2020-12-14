ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США остаточно схвалили використання вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Новость на русском → США, Понеділок 14 грудня 2020 01:28
США остаточно схвалили використання вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer. Схвалена рекомендація стосується осіб від 16 років.

Про це повідомляється на сторінці СDC в Twitter.

Схвалена рекомендація про перше застосування вакцини від COVID-19 передбачена для людей від 16 років.

"Співробітники системи охорони здоров'я і пацієнти установ тривалого догляду підлягають вакцинації першими", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп у зверненні до американців оголосив, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Як повідомляло РБК-Україна, першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.

Раніше Михайло Радуцький назвав категорії людей, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина от коронавируса Коронавірус
NEWS
В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ. На порядку денному COVID-19
Роман Тверденкоредактор стрічки новин В Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ. На порядку денному COVID-19
DAILY
Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Межі контролю. Як зміниться світ після початку масової вакцинації