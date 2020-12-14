США окончательно одобрили использование вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer

Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило использование в США вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Одобренная рекомендация касается лиц от 16 лет.

Об этом сообщается на странице СDC в Twitter.

Одобренная рекомендация о первом применении вакцины от COVID-19 предусмотрела для людей от 16 лет.

"Сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода нуждаются в вакцинации первыми", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщало РБК-Украина, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

Ранее Михаил Радуцкий назвал категории людей, которых первыми будут вакцинировать от коронавируса в Украине. Он добавил, что все вакцины, которые закупит государство, будут бесплатными.