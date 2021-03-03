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США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід ввести санкції за участь у проекті.

"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають відношення до "Північного потоку-2", - сказав він.

Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в даному напрямку.

"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".

До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".

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