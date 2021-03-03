США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп

США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.
Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід ввести санкції за участь у проекті.
"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають відношення до "Північного потоку-2", - сказав він.
Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в даному напрямку.
"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".
До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".
Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".