ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп

Новость на русском → Вашингтон, Середа 03 березня 2021 08:11
США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні, - Держдеп Фото: укладання газопроводу "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США продовжують пошук цілей для санкцій за "Північний потік-2". Вони можуть оголосити про нові заходи в травні.

Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

Адміністрація США продовжує відстежувати, проти кого слід ввести санкції за участь у проекті.

"Ми продовжуємо оцінку організацій, що мають відношення до "Північного потоку-2", - сказав він.

Прайс пояснив, що американська адміністрація кожні 90 днів має надавати Конгресу дані про свою роботу в даному напрямку.

"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".

До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Північний потік-2 Санкції
NEWS
Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків
Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК