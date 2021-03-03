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США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 08:11
США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае, - Госдеп Фото: укладка газопровода "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток-2". Они могут объявить о новых мерах в мае.

Об этом заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Администрация США продолжает отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте.

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал он.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Германия изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что в государственном департаменте США отрицают ведение переговоров с Германией по газопроводу "Северный поток-2".

До этого в США заявили, что изучают возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".

Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз не блокируя "Северный поток-2" фактически "финансирует тирана".

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