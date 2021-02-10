Сенат США проголосував за конституційність другого імпічменту Трампа

За конституційність імпічменту щодо Трампа проголосували 89 сенаторів, проти висловилися 11. Таким чином, процес імпічменту буде продовжено.

Шість сенаторів Республіканської партії проголосували разом з демократами, встановивши, що процес імпічменту є конституційним, попри заклики деяких республіканців припинити розгляд.

Сенатори обговорять, чи можна вважати дії колишнього глави держави на мітингу, після якого відбувся штурм Капітолію, підбурюванням до заколоту.

Для кожної зі сторін буде надано до 16 годин на виклад своєї позиції. Після цього сенатори, яким відведена роль присяжних, проголосують за питання про імпічмент.