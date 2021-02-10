Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Обсуждение по сути продолжат на следующий день.
Об этом сообщает CNN.
За конституционность импичмента в отношении Трампа проголосовали 89 сенаторов, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.
Шесть сенаторов Республиканской партии проголосовали вместе с демократами, установив, что процесс импичмента является конституционным, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить разбирательство.
Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.
Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.
Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.