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Сенат США проголосовал за конституционность второго импичмента Трампа

Автор: Артур Родивилов

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Обсуждение по сути продолжат на следующий день.

Об этом сообщает CNN.

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За конституционность импичмента в отношении Трампа проголосовали 89 сенаторов, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

Шесть сенаторов Республиканской партии проголосовали вместе с демократами, установив, что процесс импичмента является конституционным, несмотря на призывы некоторых республиканцев прекратить разбирательство.

Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.

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Новости Украины Дональд ТрампСенат США
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