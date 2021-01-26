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Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 26 січня 2021 03:31
Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа Фото: Дональд Трамп (whitehouse gov)
Автор: Артур Родивилов

Палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Дональда Трампа. Процес розпочнеться 8 лютого.

Про це повідомляє CNN.

Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Палата представників 13 січня вдруге оголосила 45-му президентові імпічмент.

За проголосували 232 людини, проти - 197. Щоб імпічмент був оголошений в Сенаті, крім всіх демократів за нього мають проголосувати 17 республіканців.

Нагадаємо, раніше Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

Також стало відомо, що у Конгрес США внесли подання про імпічмент нового президента Джо Байдена. Республіканка Марджорі Грін звинуватила його у зловживанні владою, коли він обіймав посаду віце-президента США.

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