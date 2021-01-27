У Сенаті США бракує голосів для імпічменту Трампа

У верхній палаті Конгресу США не вистачить голосів для оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Сенату, очевидно, не вистачить 17 голосів.

Про це пише видання The Hill.

Так, республіканець Ренд Пол 26 січня ініціював у Сенаті голосування, в ході якого запропонував визнати неконституційним процес імпічменту Траму. Його підтримали 45 республіканців. Водночас, ще 5 опинилися на боці демократів у цьому питанні.

Під час голосування до демократів приєдналися республіканці Мітт Ромні, Бен Сасс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі і Пет Тумі.

У Сенаті США наразі по 50 представників Республіканської партій, 48 - Демократичної, 2 - позиціонують себе як незалежні. Всього - 100 депутатів. Для того, щоб прийняти рішення по імпічменту, його повинні підтримати двома третинами голосів (67 зі 100). Отже демократам потрібно заручитися підтримкою ще 12 республіканців.

Раніше повідомлялося, що процес імпічменту Трампу стартував, і за домовленістю обох партій був відкладений до 9 лютого. Рішення було прийнято, щоб дати сторонам процесу підготуватися.

Зазначимо, у випадку імпічменту Сенат США може винести на розгляд питання про заборону Трампу знову балотуватися на пост президента.