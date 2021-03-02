Росія у відповідь на санкції закликала США "не гратися з вогнем"

Введення санкцій з боку США речниця російського міністерства назвала "торжеством абсурду". Захарова заявила, що Москва вважає введення санкцій втручанням у внутрішні справи Росії.

"Все це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не мають наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", - сказала вона.

Захарова наголосила, що Вашингтону не вдасться "нав'язати будь-що" шляхом санкційного чи іншого тиску.

"Розрахунки нав'язати щось Росії шляхом санкцій чи іншого пресингу провалювалися в минулому, проваляться і тепер. Якщо США не готові до рівноправного діалогу на розумних засадах, це їх вибір. Закликаємо колег не гратися з вогнем", - додала речниця МЗС РФ.