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Росія у відповідь на санкції закликала США "не гратися з вогнем"

Автор: Дмитро Левицький

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова відреагувала на санкції США через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. У російському МЗС порадили Вашингтону "не грати з вогнем".

Про це повідомила прес-служба МЗС РФ.

Введення санкцій з боку США речниця російського міністерства назвала "торжеством абсурду". Захарова заявила, що Москва вважає введення санкцій втручанням у внутрішні справи Росії.

"Все це - лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не мають наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично", - сказала вона.

Захарова наголосила, що Вашингтону не вдасться "нав'язати будь-що" шляхом санкційного чи іншого тиску.

"Розрахунки нав'язати щось Росії шляхом санкцій чи іншого пресингу провалювалися в минулому, проваляться і тепер. Якщо США не готові до рівноправного діалогу на розумних засадах, це їх вибір. Закликаємо колег не гратися з вогнем", - додала речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про введення санкцій проти Росії через ситуацію з Навальним. До санкційного списку потрапили російські посадовці та компанії.

Додамо, спочатку санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.

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Новини України МЗСРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНавальныйСанкції
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