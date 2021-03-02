UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия в ответ на санкции призвала США "не играть с огнем"

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на санкции США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В российском МИД посоветовали Вашингтону "не играть с огнем".

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства назвала "торжеством абсурда". Захарова заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.

"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, сегодня США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали российские чиновники и компании.

Добавим, сначала санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальныйСанкции
Читайте также
В Литве не исключают новых санкций ЕС против России
Администрация Байдена отказалась от перезагрузки отношений с РФ
Прогноз погоды