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Нові європейські санкції проти Росії опубліковані та набули чинності

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 02 березня 2021 15:59
Нові європейські санкції проти Росії опубліковані та набули чинності Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Нові європейські санкції проти Росії вже опубліковані та набули чинності. Вони запроваджені проти посадових осіб, які причетні до переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Рішення опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Згідно з рішенням, під санкції ЄС потрапили:

  • голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін
  • голова Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников
  • генпрокурор Ігор Краснов
  • командувач Росгвардії Віктор Золотов

Брюссель запровадив обмеження відповідно до нового режиму санкцій ЄС за порушення в області прав людини - це перше його застосування в історії. Розробку цього режиму ініціював голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Також він пропонував назвати його ім'ям Навального, проте цю ідею відкинули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і переслідуванням Навального одночасно з Європейським союзом. У той же час передбачається, що американський список санкцій буде ширшим.

Навального було затримано після повернення з Німеччини в середині січня за нібито порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше". У підсумку йому змінили умовний термін на реальний. Очікується, що він може вийти на свободу в 2023 році.

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