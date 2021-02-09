У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оголосила про нові протести в Росії , які відбудуться 14 лютого. У Кремлі заявили, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності.

За його словами, винні в порушенні закону при проведенні чергових неузгоджених акцій будуть притягнуті до відповідальності.

"В "кішки-мишки" ні з ким грати не будемо, але, безумовно, всі наші правоохоронці у разі порушення закону винних притягуватимуть до відповідальності", - сказав Пєсков.

Зазначимо, 23 і 31 січня, а також 2 лютого на акціях протесту в Росії затримали більше десяти тисяч осіб.