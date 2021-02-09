У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оголосила про нові протести в Росії, які відбудуться 14 лютого. У Кремлі заявили, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, винні в порушенні закону при проведенні чергових неузгоджених акцій будуть притягнуті до відповідальності.
"В "кішки-мишки" ні з ким грати не будемо, але, безумовно, всі наші правоохоронці у разі порушення закону винних притягуватимуть до відповідальності", - сказав Пєсков.
Зазначимо, 23 і 31 січня, а також 2 лютого на акціях протесту в Росії затримали більше десяти тисяч осіб.
Нагадаємо, суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 роки. Проте суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.
Через це в країні почались масові акції протесту. Зазначимо, Україна вимагала введення санкцій проти Росії через придушення цих протестів.
В день ще одного суду над опозиціонером Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.