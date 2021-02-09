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У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем

Автор: Анастасия Рокитна

Команда российского оппозиционера Алексея Навального объявила о новых протестах в России, которые состоятся 14 февраля. В Кремле заявили, что участников протестов будуть привлекать к ответственности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, виновные в нарушении закона при проведении очередных несогласованных акций будут привлечены к ответственности.

"В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал Песков.

Отметим, 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях протеста в России задержали более десяти тысяч человек.

Напомним, суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.

Из-за этого в стране начались массовые акции протеста. Украина требовала введения санкций против России из-за подавления этих протестов.

В день еще одного суда над оппозиционером Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

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Новости Украины протестНавальныйРоссийская ФедерацияВладимир Путин
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