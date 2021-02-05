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Боррель на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Навального

Новость на русском → Москва, П'ятниця 05 лютого 2021 12:48
Боррель на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Навального Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів, передає ТАСС.

Він також закликав розслідувати його справу.

"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вдень розпочався суд над Навальним в день візиту голови дипломатії ЄС. Більш того, на ще одне судове засідання над російським опозиціонером Олексієм Навальним приїхали представники Франції і Британії.

За версією слідства, 2 червня 2020 у своєму Telegram-каналі та на сторінці у Twitter Навальний розмістив відеоролик, в якому ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко висловлював свою позицію на підтримку змін до Конституції РФ. Навальний, у свою чергу, назвав цих людей зрадниками.

Зазначимо, російський суд відправив Навального в колонію загального режиму на 3,5 роки.

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