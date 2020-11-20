ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Biontech і Pfizer подали запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 20 листопада 2020 14:09
Biontech і Pfizer подали запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Концерн Biontech і Pfizer подали в США запит про реєстрацію вакцини від коронавірусу. Вакцина показала 95% ефективності.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Виробники подали заявку і в інші країни, включаючи Австралію, Канаду, Європу, Японію і Великобританію.

Згідно з поточними прогнозами, компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Також в компаніях заявили, що готові поширити вакцину протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини від COVID-19.

Більше того, Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.

Ця вакцина надійде в продаж найближчим часом. Вона ще не отримала дозвіл регулюючих органів, крім того, доступність широкому колу осіб буде обмежена спеціальними умовами зберігання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина
NEWS
Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану