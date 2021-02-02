Вирок Навальному: за що опозиціонера відправили в колонію

Олексія Навального сьогодні відправили на 2,5 роки до колонії загального режиму в рамках справи "Ів Роше". Що це за справа та як вона пов'язана з Навальним - в матеріалі РБК-Україна.

У так званій справі "Ів Роше" опозиціонер Олексій Навальний разом з братом Олегом звинувачувалися у шахрайстві на 26,7 млн російських рублів. Олега Навального відразу засудили до реального терміну, а опозиціонер отримав 3,5 роки умовно.

Заявником у справі був генеральний директор російської філії компанії "Ів Роше Схід" Бруно Лепру. Події справи стосуються періоду 2008-2013 років, коли Олег Навальний працював топ-менеджером "Пошти Росії".

В чому звинувачують Навального

За версією сторони обвинувачення, брати Навальні заснували компанію "Главподписка" та заключили контракти на доставку вантажів з "Ів Роше Схід" та ще одною фірмою, однак, як заявило слідство, послуги надавали зовсім інші компанії за нижчою ціною.

Навальних звинуватили у нібито використанні посади Олега в "Пошті Росії" в недобросовісних цілях, а також введення в оману клієнтів "Главподписки" та використанні компанії для відмивання нелегальних доходів.

Чому Навального відправили в колонію

Як заявили в Симонівському суді Москви, опозиціонер порушував свої зобов'язання умовно засудженого. Суд нагадав про те, що Навальний повідомив правоохоронців про виписку з німецької клініки "Шаріте" та проживання в готелі тільки через два місяці.

Також правоохоронці звинувачували Навального в тому, що він нібито близько 60 разів порушував громадський порядок після оголошення умовного вироку. Тому суд вирішив змінити умовний термін ув'язнення на реальний.

Нагадаємо, Навального відправили в колонію через кілька тижнів після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.