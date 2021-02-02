Приговор Навальному: за что оппозиционера отправили в колонию

Алексея Навального сегодня отправили на 2,5 года в колонию общего режима в рамках дела "Ив Роше". Что это за дело и как оно связано с Навальным - в материале РБК-Украина.

В так называемом деле "Ив Роше" оппозиционер Алексей Навальный вместе с братом Олегом обвинялись в мошенничестве на 26,7 млн российских рублей. Олега Навального сразу приговорили к реальному сроку, а оппозиционер получил 3,5 года условно.

Заявителем по делу являлся генеральный директор российского филиала компании "Ив Роше Восток" Бруно Лепру. События дела касаются периода 2008-2013 годов, когда Олег Навальный работал топ-менеджером "Почты России".

В чем обвиняют Навального

По версии стороны обвинения, братья Навальные создали компанию "Главподписка" и заключили контракты на доставку грузов с "Ив Роше Восток" и еще одной фирмой, однако, как заявило следствие, услуги предоставляли совсем другие компании по более низкой цене.

Навальных обвинили в якобы использовании должности Олега в "Почте России" в недобросовестных целях, а также введении в заблуждение клиентов "Главподписки" и использовании компании для отмывания нелегальных доходов.

Почему Навального отправили в колонию

Как заявили в Симоновском суде Москвы, оппозиционер нарушал свои обязательства условно осужденного. Суд напомнил о том, что Навальный сообщил правоохранителям о выписке из немецкой клиники "Шарите" и проживании в отеле только через два месяца.

Также правоохранители обвиняли Навального в том, что он якобы около 60 раз нарушал общественный порядок после оглашения условного приговора. Поэтому суд решил изменить условный срок заключения на реальный.

Напомним, Навального отправили в колонию через несколько недель после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления.