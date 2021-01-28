Навального залишили під арештом
Московський обласний суд відхилив апеляцію сторони захисту на рішення про застосування запобіжного заходу російському опозиціонеру Олексію Навальному. Таким чином Навальний залишиться під арештом до 15 лютого.
Відповідне рішення суд прийняв у четвер, 28 січня.
Також суд долучив до справи документи про перебування Навального на стаціонарному лікуванні та реабілітації в німецькій клініці Charite.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від наслідків отруєння.
Як повідомляло РБК-Україна, Навального направили до слідчого ізолятора "Матроська тиша" в Москві.
Також повідомлялося, що Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії. Зараз у Росії розглядають дві справи, фігурантами яких є опозиціонер.
Зазначимо, на минулих вихідних у багатьох містах Російської Федерації пройшли акції протесту на підтримку Навального. Вони супроводжувалися масовими затриманнями і сутичками між демонстрантами і правоохоронцями. В результаті були затримані близько 3,3 тисячі протестувальників.