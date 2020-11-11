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Помпео заявив про плавну передачу влади другій адміністрації Трампа

Новость на русском → США, Середа 11 листопада 2020 02:16
Помпео заявив про плавну передачу влади другій адміністрації Трампа Фото: Майк Помпео (instagram.com/secpompeo)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що незабаром відбудеться плавна передача влади другій адміністрації Дональда Трампа. Водночас він зазначив, що голоси ще рахують.

Про це повідомляє Bloomberg.

Помпео заявив, що адміністрація готова до передачі влади.

"Світ повинен бути повністю впевнений в тому, що перехідний період 20 січня буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси", - сказав він.

При цьому Помпео додав, що вони будуть підраховувати голоси, щоб "переконатися, що будь-який незаконний голос не був врахований".

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

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