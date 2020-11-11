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Помпео заявил о плавной передаче власти второй администрации Трампа

Новина українською → США, Среда 11 ноября 2020 02:16
Помпео заявил о плавной передаче власти второй администрации Трампа Фото: Майк Помпео (instagram.com/secpompeo)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передачи власти второй администрации Дональда Трампа. В то же время он отметил, что голоса еще считают.

Об этом сообщает Bloomberg.

Помпео заявил, что администрация готова к передаче власти.

"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", - сказал он.

При этом Помпео добавил, что они будут подсчитывать голоса, чтобы "убедиться, что любой незаконный голос не был учтен".

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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