Опозиційні партії Киргизстану об'єдналися і висунули кандидата в прем'єри

Чотири опозиційні партії Киргизстану об'єдналися. Вони висунули Омурбека Бабанова на посаду прем'єра.

Про це повідомляє видання 24.kg.

Партії "Республіка", "Ата Мекен", "Бір Бол" і "Реформа" підписали меморандум. Крім Бабанова, партії висунули Тилека Токтогазиєва на посаду віце-прем'єра.

"Ми бачимо, що в країні дестабілізація, незрозуміло, що відбувається, тому ми офіційно об'єдналися. Меморандум підписаний лідерами партій", - зазначив Тилек Токтогазиєв.

Нагадаємо, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.

Раніше також повідомлялося, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.

З початку тижня Киргизстан охопили протести проти результатів парламентських виборів. ЦВК скасувала їх, але в ході протестів у відставку пішов ряд високопоставлених чиновників.

Зазначимо, в Киргизстані призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів.