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Парламент Киргизії запустив процедуру імпічменту президенту, - депутат

Новость на русском → Бішкек, Середа 07 жовтня 2020 19:33
Парламент Киргизії запустив процедуру імпічменту президенту, - депутат Фото: Сооронбай Жеенбеков (bars.media)
Автор: Дмитро Левицький

Депутати парламенту Киргизії 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на фоні антиурядових протестів у країні.

Про це повідомив депутат опозиційної партії "Ата-Мекен" Канибек Іманалієв в коментарі російському агентству "РИА Новости".

"Частина депутатів підписали імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена", - заявив він.

Як пишуть місцеві ЗМІ, киргизький парламент довго не міг зібрати кворум для початку свого засідання. Також була інформація, що частина депутатів відмовляється погоджувати початок імпічменту Жеенбекову.

Нагадаємо, цього тижня у Киргизії спалахнули масові акції протесту через результати парламентських виборів. За офіційними результатами, на виборах перемогла провладна партія. На тлі протестів ЦВК Киргизії визнала результати голосування недійсними та збирається оголосити нові вибори.

Сьогодні у Киргизії створили другу координаційну раду опозиції, яка виступає проти кандидатури нового прем'єр-міністра, яку висунув парламент країни.

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