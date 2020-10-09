UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оппозиционные партии Киргизии объединились и выдвинули кандидата в премьеры

Автор: Анастасия Рокитна

Четыре оппозиционные партии Киргизии объединились. Они выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера.

Об этом сообщает издание 24.kg.

Партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" подписали меморандум. Кроме Бабанова, партии выдвинули Тилека Токтогазиева на должность вице-премьера.

"Мы видим, что в стране дестабилизация, непонятно, что происходит, поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий" - отметил Тилек Токтогазиев.

Самые читаемые новости

Напомним, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

Ранее также сообщалось, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.

С начала недели Киргизию охватили протесты против результатов парламентских выборов. ЦИК отменил их, но в ходе протестов в отставку ушел ряд высокопоставленных чиновников.

Отметим, в Киргизии назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киргизия