У Киргизії призначать повторні парламентські вибори протягом двох тижнів

В Киргизії повинні призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування визначать протягом двох тижнів.

Про це повідомляє Kabar.kg з посиланням на заступника голови Центрвиборчкому Абдижапара Бекматова.

Оскільки вибори будуть повторними, то термін їх підготовки буде скорочено на третину - голосування відбудеться протягом 60 днів з моменту затвердження дати.

Раніше сьогодні ЦВК визнала недійсними результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня. Також комісія обговорює питання саморозпуску.

Нагадаємо, у столиці Киргизії Бішкеку почалися протести після оголошення попередніх підсумків виборів у парламент. Кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень та фальсифікацій.

Акцію протесту проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання.

Зазначимо, в Киргизії повідомили про першого загиблого в ході протестів.

Також повідомлялося, що Координаційна рада опозиції Киргизії може запропонувати президенту Сооронбаю Жеенбекову добровільно піти у відставку. В іншому випадку парламент може оголосити йому імпічмент.