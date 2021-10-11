Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

У Стокгольмі оголосили лауреатів премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Їх імена оголосив Нобелівський комітет при Шведській королівській академії наук.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.

Премія присуджується: одна половина Девіду Карту, а інша половина - Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.

У минулому році премію з економіки отримали американські вчені Пол Мілгром і Роберт Вілсон за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів.

Нагорода, заснована в 1968 році з нагоди 30-річчя цього фінансового інституту, щорічно виробляє відрахування до Нобелівського фонду, формально не може вважатися нобелівською, оскільки шведський хімік, винахідник і філантроп не згадував економістів у своєму заповіті 1895 року.