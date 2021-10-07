Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури

Стало відомо ім'я лауреата Нобелівської премії 2021 року в галузі літератури. Його оголосила шведська академія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.

Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.

Він отримав премію "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Премія 2020 року була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк. Нагорода вручена за "її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне буття на загальне".

Премія в даній області присуджується автору "кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості".Що дійсно малося на увазі під "ідеалістичним твором", досі є предметом суперечок.