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Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури

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Стокгольм, Четвер 07 жовтня 2021 14:02
Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури Фото: оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури (Nobel Media)
Автор: Анастасія Рокитна

Стало відомо ім'я лауреата Нобелівської премії 2021 року в галузі літератури. Його оголосила шведська академія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.

Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.

Він отримав премію "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".

Премія 2020 року була присуджена американській поетесі Луїзі Глюк. Нагорода вручена за "її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який своєю суворою красою перетворює індивідуальне буття на загальне".

Премія в даній області присуджується автору "кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості".Що дійсно малося на увазі під "ідеалістичним твором", досі є предметом суперечок.

Нагадаємо, вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

Раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

Крім того, оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини.

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Нобелівська премія
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