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Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру

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Осло, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:03
Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру Фото: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру (nobelprize.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру. Їх оголосив Норвезький Нобелівський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.

Нобелівську премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов.

Вони отримали премію за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру.

У 2020 році нагороду присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН за "зусилля в боротьбі з голодом, за внесок у досягнення миру в зонах конфліктів і за діяльність в якості провідної сили в діях щодо запобігання використання голоду як знаряддя війни і конфліктів".

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".

Нагадаємо, Нобелівську премію 2021 року з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна.

Крім того, оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії, фізики і медицини.

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Нобелівська премія
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