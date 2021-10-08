Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру. Їх оголосив Норвезький Нобелівський комітет.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нобелівського комітету.
Нобелівську премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов.
Вони отримали премію за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
У 2020 році нагороду присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН за "зусилля в боротьбі з голодом, за внесок у досягнення миру в зонах конфліктів і за діяльність в якості провідної сили в діях щодо запобігання використання голоду як знаряддя війни і конфліктів".
Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і залучення до них уваги".